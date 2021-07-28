В Хабаровском крае осудили браконьеров за добычу центнера черной икры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае суд вынес приговор браконьерам, которые устроили охоту на осетров в Ульчском районе. Мужчинам удалось незаконно добыть больше ста килограммов черной икры, за которую они бы могли выручить свыше четырех миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- Участники организованной преступной группы осуждены за незаконную добычу и оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Члены ОПГ были задержаны в 2018 году. Ими оказались трое мужчин из Николаевска-на-Амуре. При себе у них было найдено 104 килограмма деликатеса.
- Суд приговорил одного из фигурантов уголовного дела к трем годам и шести месяцам лишения свободы, двое других осуждены к трем годам лишения свободы каждый, - добавили в прокуратуре.
Браконьерам предстоит не только провести ближайшие годы жизни в колонии, но и возместить нанесенный ущерб.
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