В Хабаровский край доставили вакцину «Спутник Лайт» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У жителей Хабаровского края появилась возможность поставить прививку от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». 5128 доз однокомпонентной вакцины поступили в регион и будут распределены между всеми медицинскими организациями, сообщили в правительстве Хабаровского края.

На заседании оперативного штаба было отмечено, что подошло время для ревакцинации тех, кто поставил прививку от ковида шесть и более месяцев назад. Они могут обратиться в поликлинику или любой мобильный пункт для защиты от инфекции.

- Пропускная способность мобильных пунктов составляет 7-8 тысяч человек в день. У нас вакцинируется в среднем по три тысячи жителей. Любой, кто пришел на вакцинацию, должен ее получить в этот же день. Необходимо работать до последнего пациента, - рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

В Роспотребнадзоре отметили увеличение числа заболевших среди молодежи Фото: Правительство Хабаровского края

Региональное управление Роспотребнадзора отметило на прошлой неделе небольшое снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Однако ситуация по-прежнему остается сложной.

- Наблюдается снижение показателей заболеваемости, кроме группы 18-29 лет. Там зафиксирован прирост - примерно 13%. Максимальное число заболевших в группе 30-49 лет. За неделю мы отмечаем снижение заболеваемости у детей, - рассказала Светлана Лосева, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано 64174 случая COVID-19.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.