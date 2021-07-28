Пешеходную дорогу к обелиску славы благоустроят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Амурске будет благоустроен подход к обелиску Славы. Пешеходы давно жаловались на то, что территория возле него находится в плохом состоянии. В итоге после проведения рейтингового голосования 2020 года на ее ремонт из федерального бюджета выделили 11,6 миллиона рублей, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Этой суммы хватит на то, чтобы привести в порядок дорогу, установить скамейки, урны и стенды с полезной и интересной информацией.

- Территории, выбранные жителями, благоустраиваются на деньги бюджетов: федерального, краевых и местных. Население должно получить качественно благоустроенную территорию, но не менее важно сохранить результаты этой работы - обслуживание территории подрядчиком в период гарантийного срока и далее обслуживающей организацией при эксплуатации должно быть хозяйским, - отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

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