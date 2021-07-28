Мошенниц из Новосибирска задержали в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске полицейские задержали двух жительниц Новосибирска. Их обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщины сдавали в аренду чужое жилье, а потом скрывались с деньгами обманутых арендаторов, сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.

- 41-летняя злоумышленница и ее 36-летняя подельница пояснили стражам правопорядка, что снимали квартиру посуточно. Они размещали на популярных сайтах объявления об аренде жилья на длительный срок и представлялись владелицами недвижимости. Стороны заключали соответствующий договор на аренду квартиры, по которому потерпевшие вносили наличными плату за проживание на месяц и более, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщины сознались в четырех преступных эпизодах на Камчатке и трех - в Хабаровске. Чтобы их не узнали, они надевали парики. Теперь обеим сибирячкам грозит до пяти лет колонии. Сейчас они находятся в СИЗО. Оперативники проверяют информацию о возможной причастности злоумышленниц к другим подобным преступлениям.

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