Деньги на ремонт мостов после паводка выделят из бюджета Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Из краевого бюджета будут выделены деньги на ремонт размытых дорог и уничтоженных паводком мостов. Наиболее плачевная ситуация сейчас в поселках возле рек Бурея, Ниман, Ургал и Умальта. Всего за два дня ливневых дождей они ушли под воду настолько, что пришлось вводить режим ЧС. Сейчас вода ушла, а последствия остались. Для жителей этих населенных пунктов действует паромная переправа из-за того, что разрушились мосты, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Наиболее плачевная ситуация сейчас в поселках возле рек Бурея, Ниман, Ургал и Умальта Фото: Правительство Хабаровского края

- Аудит всех разрушений уже проведен. По нашим данным, всего повреждено 23 километра дорог и 11 мостов, из них 18 километров и два моста на региональных трассах, пять километров и девять мостов на автодорогах местного значения. Предварительно на их восстановление потребуется 243 миллиона рублей. Заявки на финансирование уже сформированы и направлены в краевой минфин. После поступления средств восстановить все объекты мы сможем достаточно быстро. Работы должны быть завершены в этом году. Такую задачу поставил глава региона Михаил Дегтярев, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

Часть восстановительных работ уже завершена. Фото: Правительство Хабаровского края

Часть восстановительных работ уже завершена. Дорожное полотно отсыпано на автомобильной дороге «Подъезд к селу Усть-Ургал» на седьмом километре через реку Тарас. На подъезде к поселку Алонка полностью засыпаны промоины на 22-м и 23 километрах. Началось восстановление автомобильных дорог на станции Ургал-1.

- Дополнительно под руководством Федерального дорожного агентства создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного паводком автомобильным дорогам края. Также с коллегами из ФКУ ДСД «Дальний Восток» планируем выехать на осмотр разрушенных дорог и мостов для того, чтобы запросить средства на их восстановление из федерального бюджета, - уточнил министр.

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