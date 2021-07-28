Стало известно, как дым от якутских пожаров влияет на здоровье глаз хабаровчан

Некоторые хабаровчане всерьез задумались о здоровье глаз Фото: Архив КП

Смог, пришедший в Хабаровский край из Якутии, волнует местных жителей. Некоторые всерьез задумались о здоровье глаз, ведь первое, что страдает от дыма – именно зрительный орган. Как сказываются продукты горения на общем состоянии человеческого ока, рассказал врач офтальмолог-микрохирург Олег Коленко.

– Давайте начнем с того, что в дыме есть микрочастички сажи. Именно они, попадая на оболочку глаза, вызывают раздражение. Тогда срабатывает защитный механизм, человек начинает активно моргать, вырабатываются слезы. Это все помогает избавиться от инородных тел, глаз самоочищается. Дым из Якутии не опасен для здоровья глаз хабаровчан, – прокомментировал Олег Коленко.

Как рассказал специалист, слухи про то, что во время легкого задымления линзы лучше заменить очками – миф. Если человек в силу плохого зрения носит очки или линзы, то в этом ничего страшного нет. Очки могут защитить от попадания в глаза каких-то крупных частиц, содержащихся в дыме. Однако крупные частицы бывают в местах, которые близко расположены к источнику дыма, жителям Хабаровска бояться нечего.

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