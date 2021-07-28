Перекресток Ким Ю Чена – Гайдара в Хабаровске перекроют на несколько дней

Энергетики перекроют перекресток Ким Ю Чена – Гайдара в Хабаровске для ремонта трубопровода. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Энергетики перекроют перекресток Ким Ю Чена – Гайдара в Хабаровске для ремонта трубопровода. Из-за повреждения теплосетей, обнаруженного после проведения испытаний, участок закроют с 28 июля по 3 августа 2021 года.

В указанный период горячая вода будет подаваться потребителям, попадающих в зону проведения работ. Хабаровские тепловые сети просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ на трубопроводах, т.к. от данных мероприятий зависит подготовка к следующему отопительному сезону.

Во время гидравлических испытаний и ремонтных работ горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте. Во всех случаях необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.