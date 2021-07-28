Погода в Хабаровске 29 июля 2021: жара начинает спадать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара в Хабаровске отступает. 29 июля днем максимальная температура воздуха достигнет +32 градусов. Ночью ожидается от +22 до +24 градусов. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 3-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В южных районах местами пройдет кратковременный дождь. Днем будет от +30 до +35 градусов. Ночью от +19 до +24. Порывы теплого южного ветра достигнут 11 метров в секунду.

В центральных районах также местами кратковременные дожди. Ливни прогнозируются в Верхнебуреинском районе. Температура днем будет в пределах от +25 до +30 градусов. Ночью от +14 до +20. Скорость южного ветра составит от 4 до 12 метров в секунду.

В северных районах местами кратковременные дожди. В Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах пройдут ливни. Там же прогнозируется сильный ветер: от 15 до 20 метров в секунду. Сильный дождь ночью ожидается в Охотском районе. Разбег температуры днем будет фиксироваться между отметками от +14 до +30 градусов. Ночью ожидается от +9 до +22. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.

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