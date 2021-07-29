Коронавирус бушует в регионах Хабаровского края
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Статистика по коронавирусу за минувшие сутки существенно отличается от привычной. Резко выросло число новых заражений в районах Хабаровского края, а в его центре, наоборот, уменьшилось, сообщили в минздраве региона.
- Зарегистрировано 323 новых случая заболевания, 314 человек выздоровело, 19 находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Больше всего заболевших в Хабаровске (119), в районе имени Лазо - 98, в Комсомольске - 27, в Хабаровском районе - 19, в Верхнебуреинском - 14, в Охотском и Николаевском по 12 новых инфицированных. Шесть человек заболели в Амурском районе, пять в Вяземском, четыре в Бикинском, по два в Комсомольском, Совгаванском и имени Полины Осипенко районах, один заразился в Нанайском.
Сейчас для ковид-больных в регионе развернуто 1992 койки. Из них свободны 535.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 243 949 человек. Из них 169 823 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 64 497 случаев коронавируса:
58 058 человек выздоровело;
5830 находятся на лечении (1457 в стационаре, амбулаторно 4 373);
617 человек погибло.
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