Лоб в лоб: на трассе под Хабаровском грузовик столкнулся с легковушкой

Лоб в лоб: на трассе под Хабаровском столкнулись три иномарки
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
На трассе А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток столкнулись три иномарки. Вечером 28 июля грузовик вылетел на встречную полосу и стал виновником ДТП. Находившимся внутри авто людям потребовалась помощь медиков, сообщили в ГИБДД Хабаровского края.
- Водитель, управляя транспортным средством «ХИНО» по направлению из Хабаровска во Владивосток, не обеспечил полного контроля за движением машины и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Вингроуд», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Удар был настолько сильный, что легковушку откинуло на обочину, где стоял припаркованный «Мерседес». Приехавшие на место аварии врачи оказали помощь водителю-виновнику ДТП и пассажиру «Ниссана».
В ГИБДД подчеркнули, что этот участок дороги является качественным, без ям. Поэтому состояние дорожного полотна не могло спровоцировать аварийную ситуацию.
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