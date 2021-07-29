Хабаровским семьям выплатили свыше двух миллиардов рублей Фото: Тимур ХАНОВ

За первые шесть месяцев текущего года семьям с детьми в Хабаровском крае выплатили свыше двух миллиардов рублей в качестве материальной поддержки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, при рождении первенца семьи получат единовременную выплату (в первом полугодии ее размер составил 32 492 рубля) и ежемесячное пособие в 16 372 рубля, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

- Также государством предусмотрена дополнительная поддержка многодетных семей. Ежемесячное пособие в размере 16580 рублей назначается, если доходы на одного члена семьи не превышают 39073 рубля, и выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет. За полгода этой мерой поддержки воспользовались 10129 семей на 11035 детей. Сумма бюджетных расходов составила более миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе правительства.

Всего на поддержку семей с детьми в рамках нацпроекта на этот год предусмотрено около 4,3 миллиарда рублей

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