В больнице Комсомольска появился новый томограф Фото: Правительство Хабаровского края

В инфекционном корпусе «Городской больницы №2» Комсомольска-на-Амуре появился новый томограф. Устройство было закуплено для усиления борьбы с COVID-19, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Пациента сразу привозят к нам, мы проводим обследование и в случае выявления пневмонии сразу же транспортируем больного в приемный покой, который находится в этом же здании. Процедура занимает минимум времени. Сам томограф - 64-х срезовый, выдает снимки отличного качества. Кроме того, на новом аппарате СКТ установлен искусственный интеллект для выявления признаков коронавирусного поражения, - рассказал Айрат Махмутов, и.о. главного врача горбольницы №2.

Министр здравоохранения края Юрий Бойченко отметил, что сейчас власти региона занимаются выделением средств на покупку томографов, чтобы победить коронавирус. Снимки с современного оборудования врачи могут отправлять своим коллегам в случае возникновения сомнений в постановке диагноза, и вместе с ними оценивать полученные результаты диагностики.

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