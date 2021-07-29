Пьяную автолюбительницу-рецидивистку задержали в Хабаровском крае Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Комсомольске-на-Амуре дорожные полицейские задержали женщину, которая будучи пьяной, села за руль. Водительских прав у нее не оказалось - их забрали год назад за аналогичное нарушение, сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.

- Правоохранители отстранили нарушительницу от управления транспортным средством и поместили его на специализированную автостоянку. Сотрудники полиции предложили женщине пройти медицинское освидетельствование, однако она отказалась и призналась, что действительно употребила алкоголь у друзей и теперь возвращается домой, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь на рецидивиста заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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