Хабаровские перевозчики наказывают водителей-антимасочников Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские перевозчики строго следят за соблюдением санитарных норм водителями. Подавляющее большинство из них во время работы находится в салоне в маске. Это подтвердили итоги совместного рейда хабаровской администрации и ГИБДД, сообщили в мэрии.

За время рейда осмотрели 37 автобусов и троллейбусов. Замечания «заслужили» трое водителей: 52-го, 83-го и 34-го маршрутов.

- С водителями на этот раз провели профилактическую беседу и предупредили их, что при повторном нарушении они получат штраф. Всего с начала года было составлено 12 протоколов на водителей. В общем же, за 2021 год в ходе рейдов было проверено 772 единицы общественного транспорта, - рассказала Анна Райх, главный специалист управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска.

Она отметила, что перевозчики регулярно отчитываются о мерах, предпринятых в отношении своих сотрудников.

В ходе рейда сотрудники администрации вручили экипажам общественного транспорта и пассажирам специальные памятки об опасности коронавирусной инфекции.

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