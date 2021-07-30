Бывший сотрудник хабаровской ФСИН предстанет перед судом за получение взятки

Тематическое фото Фото: Архив КП

Хабаровские следователи завершили уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю и отбывающего наказание в исправительном учреждении. Бывший сотрудник ФСИН обвиняется в получении взятки в крупном размере, осужденный - в предоставлении этой взятки, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

- С января по август 2020 года обвиняемый достиг договоренности с осужденным, отбывающим наказание по приговору суда. По договору осужденный систематически перечислял бывшему сотруднику колонии денежные средства на общую сумму более 250 тысяч рублей. Обвиняемый за это проносил в исправительное учреждение мобильные телефоны с комплектующими и иные запрещенные предметы, - уточнили в региональном следкоме.

Отмечается, что активное участие в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники регионального УФСБ России, УСБ УФСИН России по Хабаровскому краю.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Оба уголовных дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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