Четверо пострадали, один погиб: сводка дорожных происшествий в Хабаровском крае за сутки

Тематическое фото Фото: Архив КП

В Хабаровском крае за 29 июля сотрудники ГИБДД зарегистрировали пять ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими. Кроме того, на дорогах выявили 3 846 нарушений ПДД.

Дорожные полицейские зафиксировали 18 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, 41 водитель не уступил дорогу пешеходам. В салонах личных транспортных средств 93 человека не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее «КП»-Хабаровск» сообщала о том, что на трассе А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток столкнулись три иномарки. Грузовик вылетел на встречную полосу и стал виновником ДТП. Находившимся внутри авто людям потребовалась помощь медиков.

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