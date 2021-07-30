Четверо пострадали, один погиб: сводка дорожных происшествий в Хабаровском крае за сутки

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Фото: Архив КП
В Хабаровском крае за 29 июля сотрудники ГИБДД зарегистрировали пять ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими. Кроме того, на дорогах выявили 3 846 нарушений ПДД.
Дорожные полицейские зафиксировали 18 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, 41 водитель не уступил дорогу пешеходам. В салонах личных транспортных средств 93 человека не были пристегнуты ремнями безопасности.
Ранее «КП»-Хабаровск» сообщала о том, что на трассе А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток столкнулись три иномарки. Грузовик вылетел на встречную полосу и стал виновником ДТП. Находившимся внутри авто людям потребовалась помощь медиков.
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