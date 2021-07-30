В Хабаровске с начала купального сезона утонуло 12 человек

Тематическое фото Фото: Софья АПРЕЛЬСКАЯ

С начала лета в Хабаровске утонуло 12 человек. Самым опасным районом для купания остается Индустриальный. Здесь за текущий купальный сезон утонуло пять человек. Полицейские, спасатели и сотрудники мэрии постоянно проводят рейды по предупреждению безопасности на воде, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на городскую администрацию.

- Протяженность Амура вдоль Индустриального района - 20 километров. Из-за аномальной жары в воду совершенно в разных местах, где нет спасательных постов, лезут и взрослые, и дети. А между тем течение в реке превышает норму в три раза, а вода не соответствует санитарным нормам. Эта информация не единожды появлялась в СМИ, но это не останавливает желающих освежиться в жару, - рассказал Алексей Шабловский, начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ».

Очередной летальный случай произошел в минувшую среду. Вода унесла жизнь 64-летней женщины. Она решила искупаться в Амуре в районе улицы Богачева, в месте, где нет спасательного поста. Днем ранее спасатели извлекли из воды тело 31-летнего мужчины. Это произошло на озере садового товарищества «Пчелка» в Железнодорожном районе. Лидером антирейтинга по трагическим событиям на воде этим летом стал Индустриальный район.

Накануне сотрудники хабаровской администрации совместно с полицейскими и спасателями обследовали одну из самых проблемных береговых линий в Индустриальном районе. Здесь искать нарушителей долго не пришлось. Неподалеку от торгового центра «Броско Молл» дети и взрослые купались в запрещенном для этого месте.

- Купание на таких «диких пляжах» запрещено. Дети подвергают свою жизнь опасности. Им не стоит заставлять родителей нервничать, не нужно рисковать понапрасну, - резюмировала и.о. заместителя председателя комитета по управлению Индустриальным районом администрации Хабаровска Елена Кремлякова.

За детей без присмотра, тем более в местах, запрещенных для купания, несут ответственность родители. Если их чадо попадет в поле зрения проверяющих, им грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей. Плюс к этому некоторое время папам и мамам юных нарушителей придется провести в отделе полиции, чтобы заполнить протоколы. С 1 июня сотрудники администрации Индустриального района с полицейскими провели 46 рейдов, зафиксировали 945 купающихся детей. Многим сделали предупреждение, а на некоторых составили протоколы.

Замечания любителям окунуться в жаркую погоду делают и матросы-спасатели. Их посты расставлены на территориях пляжей. Так, на «Дельфине» постоянно дежурят по два человека. Благодаря их усилиям на этом пляже удалось спасти шесть человек.

- Часто приходится вытаскивать из воды тех, кто поверил в свои силы и отплыл далеко от берега. Две недели назад я лично спасал утопающего. У мужчины свело ногу, и если бы мы с товарищем вовремя не подоспели на выручку, неизвестно, чем бы это обернулось. Также спасали женщину, заплывшую на глубину, судя по виду и поведению, она была нетрезва, - поделился деталями своей работы Вадим Константинов, матрос-спасатель.

Рейды по безопасности на воде в летний период проводятся на постоянной основе вплоть до конца августа, пока не похолодает и потребность искупаться не исчезнет.

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