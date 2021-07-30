Михаил Дегтярев принял участие в торжественном собрании в честь скорого Дня железнодорожника

Фото с места события
Фото: Правительство Хабаровского края
Накануне Дня железнодорожника, 30 июля, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал участником торжественного собрания, посвященного этому празднику, который отмечается в первое воскресенье августа. Как отметили в региональном правительстве, только в 2020 году в развитие железнодорожной инфраструктуры края компанией РЖД вложено более 64 миллиардов рублей, на 2021 год запланировано более 61 миллиарда рублей.
- Совместными усилиями нам нужно решить важные задачи по увеличению пропускной и провозной способностей Восточного полигона: провести электрификацию участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре - Ванино; построить второй путь на участке Комсомольск-на-Амуре - Ванино, второй мост через реку Амур в районе Комсомольска-на-Амуре и второй Кузнецовский тоннель, - рассказал о совместных планах Михаил Дегтярев.
Правительство Хабаровского края и открытое акционерное общество «Российские железные дороги» связывают многолетние партнерские отношения. Недавно совместно запустили новый пригородный электропоезд. В планах и дальше закупать подвижной состав, который отвечает современным требованиям перевозки пассажиров.
Дальневосточная железная дорога - крупнейший налогоплательщик края. В прошлом году в бюджет региона поступило около пяти миллиардов рублей, за шесть месяцев текущего года - 2,5 миллиарда.
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