Участок для проезда трамваев перекроют в Хабаровске 31 июля и 1 августа

Тематическое фото Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с 20:00 31 июля до 8:00 1 августа рабочие будут производить замену транспортных путей. В связи с этим ограничат движение электротранспорта, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

- Ограничения будут на участке от Железнодорожного вокзала до Трамвайного депо, трамваи маршрута №1 будут следовать по маршруту «Трамвайное депо №1 - Химфармзавод», - уточнили в мэрии.

Городские власти просят жителей города учитывать информацию при планировании поездок. Замена трамвайных путей будет производиться в Хабаровске.

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