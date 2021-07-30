В Хабаровске отремонтируют «подземку» на остановке Павленко

Тематическое фото Фото: Администрация Хабаровска

Подземный пешеходный переход на остановке «Павленко» в Хабаровске отремонтируют. Для предотвращения порчи объекта на месте могут установить камеры видеонаблюдения, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на городскую администрацию.

Власти планируют частично заменить плитку, провести покраску элементов, восстановить разбитые элементы.

Как рассказал директор МУП «Южное» Сергей Пустовалов, на каждый из четырех переходов, которые обслуживает предприятие, выделяется около 1 миллиона рублей. Эти средства расходуются на уборку и помывку сооружения в течение всего года. Дополнительно выделяются средства на текущий ремонт подземки - 170 тысяч рублей.

- До 20-х чисел августа планируем отчистить стены от надписей, провести шпаклевку и покраску стен, восстановить разрушенную плитку и некоторые элементы. Помимо этого в содержание вкладываем собственные средства, заработанные на коммерческих услугах. Мы вынуждены это делать, так как граффити в переходе появляются практически сразу после восстановительных мероприятий, - рассказал Сергей Пустовалов.

Чтобы изменить ситуацию, предприятие совместно с комитетом по управлению Центральным районом рассматривает разные способы решения проблемы. Одним из них может стать установка камер видеонаблюдения, сигнал с которых будет выведен на пульт в участковом пункте полиции. Также прорабатываются и другие варианты с участием бизнеса.

- Мы призываем горожан бережно относиться к городскому имуществу. Не надо портить стены, мусорить и превращать переход в нужник, - отметил Сергей Пустовалов.

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