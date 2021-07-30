Мужчина пытался поджечь отдел полиции №1 в Хабаровске

Тематическое фото Фото: Архив КП

Отделение полиции №1 в Хабаровске намеревался поджечь 36-летний местный житель. Мужчина разлил легковоспламеняющуюся жидкость в помещении и достал зажигалку. Инцидент произошел утром 29 июля, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

- Житель Индустриального района вошел в помещение отдела полиции №1 УМВД России, где разлил из имеющейся при нем бутылки легковоспламеняющуюся жидкость, а затем намеревался совершить поджог с использованием зажигалки. Свои действия злоумышленник не смог довести до конца, поскольку находившиеся в помещении лица их пресекли, - уточнили в региональном следкоме.

Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту. Специалисты провели тщательный осмотр места преступления, изъяли предметы и следы, имеющие значение для дела, допросили свидетелей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.