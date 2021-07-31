Михаил Дегтярев обсудил с главой района имени Полины Осипенко основные проблемы муниципалитета

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев лично встретился с главой района имени Полины Осипенко Сергеем Кузьминым Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев лично встретился с главой района имени Полины Осипенко Сергеем Кузьминым. В ходе приема политики обсудили ряд вопросов, касающихся социальной сферы и здравоохранения. Особое внимание глава региона уделил очередям в детских садах в селе имени Полины Осипенко, сообщает «КП-Хабаровск» со ссылкой на региональное правительство.

Как сообщили в пресс-службе, в населенном пункте до сих пор не решена проблема очередей в детские сады. Там работают два маленьких дошкольных учреждения, которые расположены в зданиях постройки середины прошлого века. Они не отвечают элементарным санитарным правилам.

– Вся подготовительная документационная и конкурсная работа службой заказчика регионального министерства строительства проведена. Планируем, что в сентябре подрядная организация уже приступит к забивке свай под будущий фундамент. Детский сад в селе имени Полины Осипенко должен быть сдан во второй половине 2022 года. Разумеется, что мы будем контролировать весь процесс, но и вы на местах не забывайте организовывать осмотры стройки. По пути на работу – зашли и посмотрели, что строители на месте, техника есть, процесс движется, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Кроме того, губернатор края глава района обсудили вопрос работы мобильного интернета, например, в поселке Херпучи он полностью отсутствует. Михаил Дегтярев дал поручение министерству информационных технологий и связи Хабаровского края подключиться к решению данной проблемы.

Еще один сложный вопрос касается области здравоохранения, а именно нехватки врачей в Бриаканской районной больнице. Совместно с министерством здравоохранения здесь решено обеспечить целевой набор студентов медицинских колледжей и вузов для последующего их закрепления в лечебных учреждениях района. В свою очередь район готов предложить благоустроенное жилье для молодых врачей.

Ранее жители района обратились в ходе «прямой линии» к Михаилу Дегтяреву с жалобой на плохое качество стационарной связи. По поручению главы региона, цифровую АТС установили в селе имени Полины Осипенко, более 720 абонентов переведены на цифровую телефонную станцию.

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