Дорога в школу в селе Ракитное Хабаровского края стала безопаснее

В селе Ракитное обустроили безопасную дорогу в школу Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Ракитное обустроили безопасную дорогу в школу. Такое поручение дал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. С просьбой о ремонте дороги в конце прошлого года к главе региона обратились жители населенного пункта, так как их детям приходилось ходить на учебу по обочинам. Министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин на месте проверил, как выполнено поручение, а также качество работ, сообщает «КП-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Проблему жителей села мы начали решать сразу. В прошлом году оперативно установили три дополнительные остановки и продлили до них маршрут автобуса. Это уже сделало дорогу в школу безопаснее. В этом году по поручению врио губернатора было выделено дополнительное финансирование на ремонт автодороги и обустройство тротуаров. Контракт с подрядчиком заключили в мае, стоимость работ составила 4,6 млн рублей, – пояснил Роман Мирошин.

В рамках контракта, помимо тротуаров, дорожники также установили ограждения вдоль дороги, обустроили водоотводные канавы и площадки автобусных остановок. Все работы подрядчик выполнил в срок и уже готов сдавать объект. После осмотра тротуаров и остановок замечаний к качеству ремонта у министра и жителей села не возникло.

– Раньше мы ходили по обочине дороги, по который идет большой транспортный поток. Детей было страшно одних отпускать. Мы обратились к врио губернатора, и через несколько дней состоялась онлайн-встреча, где у нас уточнили подробности, а после этого сразу начали решать проблему. Дорогой довольны, большое спасибо. Теперь дети могут ходить до школы безопасно, – рассказала жительница квартала «Грушевый» Оксана Пиксимова.

Отметим, обеспечение безопасности и сохранения жизней участников дорожного движения является приоритетом деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства края.

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