Лжеврачи, пугающие людей тяжелыми заболеваниями, предстанут перед судом в Хабаровске

Тематическое фото Фото: Архив КП

Сотрудники следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончили предварительное расследование в отношении троих лжеврачей, входящих в ОПГ. Злоумышленники не имели медицинского образования и оказывали людям услуги, требуя с них большие суммы денег, сообщает «КП-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Напомним, деятельность псевдомедицинских учреждений, расположенных на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска пресекли в 2019 году. От противоправных действий организованной группы, в состав которой вошли 63 фигуранта, пострадали более 2 300 граждан. Общий ущерб превысил 200 млн рублей.

– Обвиняемые не имели специальных познаний в области медицины. Однако под видом медработников они проводили диагностику состояния здоровья клиентов, после чего сообщали им об обнаружении серьезных заболеваний. Чтобы быстро излечиться от болезней, злоумышленники предлагали посетителям пройти дорогостоящее лечение с использованием якобы современных технологий и импортного оборудования. В случае отсутствия у клиентов денежных средств они убеждали граждан брать кредиты для оплаты услуг. Таким образом, под видом оказания врачебной помощи злоумышленники похитили более 42,2 млн рублей у более чем 400 граждан, – уточнили в ведомстве.

Также злоумышленники пытались похитить деньги семи хабаровчан. Общий ущерб в сумме составил бы более 840 тыс. рублей. Группировка не смогла осуществить свои коварные планы, их задержали правоохранители.

– Полиция располагается информацией, что одна из обвиняемых в составе организованной группы предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений. Таким образом, согласно документам, она являлась директором фирмы, фактическое руководство которой не осуществляла, – дополнили в региональном МВД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что ранее в отношении 37 обвиняемых уголовные дела окончены и направлены в суды. По некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры.

В отношении еще 26 участников проводится предварительное расследование.

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