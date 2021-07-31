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Спорт31 июля 2021 14:13

Хабаровский боксер Андрей Замковой сразится в полуфинале Олимпиады 1 августа

«КП-Хабаровск» напоминает, что дальневосточник встретится на ринге с кубинским спортсменом
Софья АПРЕЛЬСКАЯ
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Андрей Замковой

Андрей Замковой

Фото: Социальные сети

Боксер Андрей Замковой завтра, 1 августа, встретится с кубинским боксером Роньелем Иглесиасом Сотолонго в весовой категории до 64 кг на Олимпиаде в Токио. Российский спортсмен, когда-то выступавший за сборную Хабаровского края, вышел в полуфинал состязаний, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль, сообщает «КП-Хабаровск».

Напомним, вчера, 30 июля, Замковой выиграл бой с грузинским боксером Эскерханом Мадиевым в четвертьфинале Олимпийских игр. Замковой стал уже третьим представителем российской сборной, который вышел в полуфинал турнира, проходящего в столице Японии.

Ранее «КП-Хабаровск» сообщала, что боксер Андрей Замковой – гордость Дальнего Востока. К своим 33 годам он стал бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира и неоднократным чемпионом России. В 2021-м спортсмен уже в третий раз поехал на Олимпийские игры, к которым готовился всю жизнь. Андрей Замковой по праву считается одним из талантливейших боксеров, которого воспитала дальневосточная школа.

Поддержим нашего спортсмена и пожелаем ему удачи!

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