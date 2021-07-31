Погода в Хабаровске 1 августа 2021: тепло и без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый день последнего летнего месяца в Хабаровске будет теплым и солнечным. Днем ожидается до +28 градусов, ночью до +19. Осадков не будет. Порывы северо-восточного ветра составят от 6 до 14 метров в секунду, сообщает МЧС региона.

В южных районах возможен небольшой дождь и до +32 тепла днем. Ночью - до +24. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В центральных районах края местами пройдут кратковременные дожди. Осадки ожидаются ночью в Верхнебуреинском районе. Температура воздуха в светлое время суток будет от +21 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +13 градусов. Ветер северо-восточный 6-14 метров в секунду.

На севере края также местами кратковременные дожди. Осадков не ожидается в Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Дождь пройдет в поселке имени П.Осипенко. Температура ночью от +9 до +18 градусов, днем от +15 до +25. Ветер северо - западный и северо-восточный от 4 до 14 метров в секунду.

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