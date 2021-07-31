В Хабаровске сократилось число смертей от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае снизилось число летальных исходов от коронавируса до трех штук за сутки. Инфекция была выявлена у 320 человек, сообщили в минздраве региона.

- 313 человек выздоровело, 19 находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Больше всего заболевших в Хабаровске (129), в Комсомольске - 108, в Комсомольском районе - 24, в Амурском - 18, в Верхнебуреинском - 15, в Солнечном 10 новых инфицированных. Девять человек заболели в Ульчском районе, двое в Совгаванском и имени Полины Осипенко, один заразился в Нанайском.

Сейчас для ковид-больных в регионе развернуто 1992 койки. Из них свободны 633.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 252 003 человека. Из них 179 985 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 456 случаев коронавируса:

58 935 человек выздоровело;

589 находятся на лечении (1359 в стационаре, амбулаторно 4 535);

627 человек погибло.

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