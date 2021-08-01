В медучреждения Хабаровского края закупят новое оборудование Фото: Правительство Хабаровского края

В медицинские учреждения Хабаровского края закупят новое оборудование. Предложение подготовит региональный Минздрав. Решение было принято после визита в больницы и амбулатории зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, сообщили в правительстве региона.

Так, например, в амбулаторию сел Вознесенское и Селихино выделят по автомобилю УАЗ «Патриот» для повышения доступности качества оказания медицинской помощи. К следующему году новый дентальный рентген-аппарат будет закуплен для районной больницы в селе Селихино. Евгений Никонов также поручил оснастить кабинет физиотерапии всем необходимым оборудованием.

В Троицкой центральной районной больнице установят маммограф и рентген-аппарат, а в акушерском отделении появится аппарат КТГ, ректовагинальный датчик и допплер –УЗИ для оценки кровотока у беременных женщин.

- В лаборатории поликлиники к августу организуют забор крови на общеклинические, биохимические исследования через венозный доступ. Станет возможным определение D-димера. В скором времени будет оборудован кабинет врача-хирурга поликлиники, офтальмолога, обеспечено необходимыми лекарствами отделение гинекологии. Необходимо переоборудовать и привести в порядок помещение гаража, обеспечить положенные условия для хранения каталок, носилок для пациентов скорой медицинской помощи, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

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