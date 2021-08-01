Погода в Хабаровске 2 августа 2021: без существенных осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 августа, в День ВДВ в Хабаровске возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а ночью столбики термометра понизятся до +18. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края также без существенных осадков. Днем около +31, ночью до +19. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах местами возможны кратковременные дожди. Ливни ожидаются в Верхнебуреинском районе. Температура днем составит от +25 до +28 градусов, ночью от +14 до +16. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

На севере региона местами кратковременные дожди и ливни. Днем от +15 до +25 градусов, ночью около +13. В Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах ветер на побережье может достигать 20 метров в секунду. На остальной территории от 4 до 14 метров в секунду.

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