317 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве Хабаровского края озвучили свежие данные по пандемии коронавируса в регионе. За сутки были выявлены 317 новых случаев заболевания. Скончались три человека, сообщили в ведомстве.

- 308 человек выздоровело, 19 находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Хабаровском крае болезнь настигла еще 293 человек. В Хабаровском районе положительные тесты пришли 22 жителям. В Верхнебуреинском районе заразился один человек.

Сейчас для ковид-больных в регионе развернуто 1992 койки. Из них свободны 633.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 252 677 человек. Из них 181 453 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 773 случая коронавируса:

59 243 человек выздоровело;

5900 находятся на лечении (1391 в стационаре, амбулаторно 4 509);

630 человек погибло.

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