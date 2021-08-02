Посещение открытого бассейна станет дешевле в Хабаровске

Фото: СШ «Олимпия»

Власти Хабаровского края и инвестор договорились о содержании открытого бассейна. Напомним, что ранее глава региона поручил забрать объект и передать в ведение минспорта. Причина - невыполнение инвестором условий соглашения, повышение стоимости посещения и жалобы посетителей.

Открытый бассейн находится в собственности края, а в пользование инвестора попал в 2015 году по соглашению. Последнему был выдвинут ряд требований, при выполнении которых объект останется в управлении частного лица. Среди них - усиление мер по очистке воды и снижение стоимости.

- Стоимость разового посещения будет снижена на 100 рублей - с 550 до 450. Круг льготников значительно расширяем, особенно это касается многодетных семей. И важный вопрос - очистка воды будет проводиться более тщательно, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.