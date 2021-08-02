Школы и детские сады Хабаровска готовят к новому учебному году

Немалая часть средств – около 32 миллиона рублей – пойдет на текущий ремонт помещени Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники управления образования регулярно проверяют учебные заведения в канун 1 сентября. Особое внимание обращается на санитарное состояние, антитеррористическую защищенность, пожарную и дорожную безопасность. Также проверяются пищеблоки, медицинские кабинеты, спортивные залы, стадионы и снаряды для занятий физкультурой, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

- В настоящее время в заведениях обеспечена безопасность: установлены автоматические пожарные и охранные сигнализации, «тревожные кнопки», системы видеонаблюдения, - рассказал исполняющий обязанности руководителя МКУ «Дирекция по содержанию основных фондов отрасли «Образование» Александр Бурнос.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в бюджете отрасли «Образование» на 2021 год предусмотрено 93,7 миллиона рублей.

- Деньги идут на ремонт кровель - 16,5 миллиона рублей. На эти средства приведут в порядок крыши на 39 объектах. В 10 школах и детских садах частично восстановят ограждения на сумму 6,1 миллиона рублей. Немалая часть средств - около 32 миллионов рублей - пойдет на текущий ремонт помещений. Также к началу учебного года на ряде объектов предстоит выполнить электромонтажные работы, наладить освещение и системы отопления, - добавил Александр Бурнос.

Кроме того, в этом году будет выделено дополнительно 30 миллионов рублей. Их направят на ремонт пищеблока в детском саду «Родничок», благоустройство территорий дошкольных учреждений №206 и №207, работы по системе отопления в 184-м детсаду. Кроме того, в шести учреждениях общего и дошкольного образования проведут ремонт кровель, а в ряде школ реконструируют спортивные залы и площадки.

Новый учебный год продолжится с учетом всех мер профилактики COVID-19. Все муниципальные школы и детские сады приобрели средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Сейчас проходит проверку оборудование по обеззараживанию воды. Помимо этого приобретаются дополнительные рециркуляторы воздуха.