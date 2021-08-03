Более 158 миллионов выделили Хабаровскому краю на охрану лесов от пожаров Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край получил из федерального бюджета 158,5 миллиона рублей на борьбу с лесными пожарами. Деньги пойдут на ликвидацию существующих очагов и авиапатрулирование, сообщили в правительстве региона.

- В начале года мы уже получали 32,6 миллиона рублей на тушение и 111,3 миллиона рублей на мониторинг пожарной опасности. Но этих средств недостаточно. Сейчас полученные деньги серьезно усилят наши возможности, - рассказал и.о. начальника отдела краевого комитета лесного хозяйства Владимир Летута.

Если говорить о конкретных суммах расходов, то предполагается, что непосредственно на борьбу с огнем уйдет 103,3 миллиона. Остаток суммы будет перечислен организациям, предоставляющим воздушные суда для патрулирования лесов.

Сейчас в Хабаровском крае тушат три крупных лесных пожара. Для этого были привлечены 119 человек, задействованы 39 единиц техники. В правительстве отметили, что в этом году благодаря оперативной работе лесоохраны пожаров в сравнении с прошлым годом в 1,2 раза меньше. До 90% всех возгораний пожарные успевают тушить в течение первых суток.

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