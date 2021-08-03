«Россельхозбанк» назвал самые популярные инвестиционные продукты

РСХБ назвал самые популярные инвестиционные продукты. Фото: Россельхозбанк

«Россельхозбанк» проанализировал поведение частных инвесторов в первом полугодии 2021 года. Самыми популярными инструментами стали облигации банка: по итогам размещения в феврале-марте на сумму 5 миллиардов, 1/3 от предложенного объема выкупили клиенты, имеющие ранее открытые брокерские счета.

Предпочитая консервативные стратегии, клиенты РСХБ делают ставку на понятные и надежные инвестиционные решения. Порядка четырех тысяч клиентов выкупило облигации банка на сумму почти 5 миллиардов по итогам выпусков, состоявшихся в первом и втором кварталах 2021 года.

- «Россельхозбанк» на регулярной основе предлагает инвесторам принять участие в размещении своих облигаций и облигаций корпоративных клиентов. Основной приток физических лиц на брокерское обслуживание обеспечивает продажа этих долгосрочных инструментов. Размещение очередного выпуска облигаций РСХБ для населения планируется провести в августе 2021 года. При этом мы рассматриваем и варианты с облигациями, номинированными в долларах США: клиенты часто обращаются с запросами о предоставлении инструментов с долларовой доходностью, - комментирует начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Герман Григорян.

Клиенты также активно приобретают облигации банка на индивидуальные инвестиционные счета: по итогам первого полугодия 2021 года получено две тысячи поручений (40% от всех поручений).

В целом в 2021 году темп прироста клиентов РСХБ-БРОКЕР увеличился на 35%, а среднее количество активных клиентов увеличилось на 75% (в 2021 году - 1775 клиентов, в 2020 - 1015).

Клиентская база брокерского обслуживания по итогам второго квартала 2021 года составила 24,8 тысячи клиентов, за год рост количества клиентов составил 75%. Отмечается рост числа молодых начинающих инвесторов. Доля новых клиентов в возрасте до 35 лет увеличилась в 5,4 раза по сравнению с 2020 годом.

- Задача РСХБ - предоставлять качественный сервис и индивидуальные продукты широкому кругу инвесторов, в том числе и клиентам, ранее не имевшим опыт финансирования. Для упрощения доступа к рынку и улучшения клиентского опыта мы особое внимание уделяем мобильному приложению РСХБ-БРОКЕР: внедряются неторговые сервисы, чтобы приложение смогло заменить личный кабинет инвестора по всему спектру вопросов. Расширяется список транслируемых в приложении индикаторов, упрощающих принятие торговых решений: уже внедрены дивидендные и купонные календари, ожидаемая дивидендная доходность, индикаторы P/BV, ROE, оценка P/E. В ближайшее время банк планирует предоставить своим клиентам возможность приобретать иностранные ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже. В сентябре планируется запуск единого счета по всем рынкам и торговым площадкам, - добавляет Григорян.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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