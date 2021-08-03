Дорожного рабочего в Хабаровском крае убило электрическим столбом. Фото: ГИБДД Комсомольск -на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре автоэвакуатор снес электрический столб. Бетонная махина упала и придавила дорожного рабочего, сообщили в ГИБДД города.

ЧП произошло на улице Ленинградской в районе дома №75.

Мужчина скончался на месте. Как позже стало известно, водитель эвакуатора потерял управление над служебной машиной. Предположительно у него случился инсульт. Сейчас мужчина передан в руки медиков.

Специалисты разбираются во всех подробностях произошедшего.

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