Дорожного рабочего в Хабаровском крае убило электрическим столбом. Фото: ГИБДД Комсомольск -на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре автоэвакуатор снес электрический столб. Бетонная махина упала и придавила дорожного рабочего, сообщили в ГИБДД города.
ЧП произошло на улице Ленинградской в районе дома №75.
Мужчина скончался на месте. Как позже стало известно, водитель эвакуатора потерял управление над служебной машиной. Предположительно у него случился инсульт. Сейчас мужчина передан в руки медиков.
Специалисты разбираются во всех подробностях произошедшего.
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