В Хабаровске хотят установить биометрические камеры. Фото: Инстаграм Сергея Кравчука

На улицах Хабаровска в скором времени могут появиться биометрические камеры. Они устанавливают личность человека по лицу. Эта технология уже применяется в Москве. Система камер с распознаванием лиц в столице признана одной из самых развитых в мире.

- Имеется необходимость развития системы видеонаблюдения в городе. Есть перспективы по установке биометрических камер. Это большая и дорогостоящая работа. Будем решать вопрос планомерно, рассчитываем на поддержку правительства Хабаровского края, - отметил на минувшем совещании Кравчук.

Также глава города дал поручение проработать вопрос строительства трех новых детских садов в разных районах города.

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