Решил пошутить: житель Хабаровского края расплатился купюрой «Банка приколов»
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Вяземском полицейские задержали 37-летнего мужчину, который расплатился в магазине купюрой банка приколов, сообщили в главке МВД Хабаровского края.
Мужчина пришел в торговую точку и, как он сам позже рассказал на допросе, решил подшутить над продавцами, протянув им фальшивую пятитысячную купюру. Те не оценили шутку подвыпившего покупателя и вызвали полицию.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.
Арестовывать шутника не стали. Он отправился домой и будет обязан явиться в суд в назначенный срок.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;