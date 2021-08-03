Решил пошутить: житель Хабаровского края расплатился купюрой «Банка приколов» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Вяземском полицейские задержали 37-летнего мужчину, который расплатился в магазине купюрой банка приколов, сообщили в главке МВД Хабаровского края.

Мужчина пришел в торговую точку и, как он сам позже рассказал на допросе, решил подшутить над продавцами, протянув им фальшивую пятитысячную купюру. Те не оценили шутку подвыпившего покупателя и вызвали полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Арестовывать шутника не стали. Он отправился домой и будет обязан явиться в суд в назначенный срок.

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