Еще 309 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число новых случаев заражения ковидом в Хабаровском крае понемногу идет на спад. За минувшие сутки заболели 309 человек. Большая часть из них в Хабаровске (69) и Комсомольске (92). Скончались от болезни четыре человека, сообщили в минздраве региона.

- 336 человек выздоровело, 16 находятся в тяжелом состоянии, 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Немало инфицированных и среди жителей районов. В районе имени Лазо - 45, в Ульчском - 26, в Хабаровском - 23, в Комсомольском - 15, в Амурском - 14. В районе имени Полины Осипенко заболели шестеро, пятеро в Николаевском, четверо в Совгаванском и Бикинском, трое в Ванинском, двое в Охотском, по одному в Вяземском, Нанайском и Верхнебуреинском.

В Хабаровском крае развернуто 1992 койки для ковид-больных. Их них 566 свободны.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 258 772 человека. Из них 190 027 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 394 случая коронавируса:

59 890 человек выздоровели;

5 868 находятся на лечении (1425 в стационаре, амбулаторно 4442);

632 человека погибло.

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