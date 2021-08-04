Более 30 тысяч доз вакцины от ковида доставят в Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край доставят новые партии вакцин от коронавируса. В поликлиники и мобильные пункты вакцинации поступят 13900 доз «Спутника Лайт» и 17 тысяч доз «Спутника V», сообщили в правительстве региона.

Сейчас в крае привито около 25% населения. Количество сделавших прививку на первом этапе 255 882 человека, на втором - 185 697 человек. Охотнее всего прививаются в Аяно-Майском и Охотском районах. Там регулярно отмечаются единичные случаи заражения. Совсем иная картина в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах. Там цифры числа заболевших в разы больше.

- В Хабаровском крае работает 14 мобильных пунктов вакцинации. На прошлой неделе мы открыли новый мобильный пункт в Комсомольске. Он пользуется популярностью. Нужно расширять возможности для жителей делать прививки без предварительной записи. В ближайшее время необходимо проработать открытие вакцинации в частных клиниках в рамках ОМС, а также в Южном микрорайоне Хабаровска, - сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

На заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции стало известно об отмене карантина на территории села Вострецово в Охотском районе и поселка Де-Кастри Ульчского района.

При этом в крае продолжают действовать ограничения. Среди них - обязательное прохождение тестирования методом ПЦР граждан, прибывающих из-за границы.

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