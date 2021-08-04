На севере Хабаровского края построят новый детсад и амбулаторию Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Михаил Дегтярев побывал в селе Арка в Охотском районе. Это самый северный населенный пункт в регионе, в котором проживают всего около 700 человек. Главной проблемой местных жителей стало то, что им долгое время не могли построить новый детсад и амбулаторию из-за требований по подключению к сетям водоснабжения. Там их попросту нет. А ходить в имеющиеся может быть небезопасно для жизни - здания максимально изношены.

Так, детский сад №6 «Энкэчен» был построен в 1977 году. В мае его закрыли по решению суда, которому предшествовали неоднократные предписания Роспотребнадзора. Тогда глава региона выделил деньги на ремонт здания.

Заведующий детским садом Елена Просолова уточнила, что проводимый сейчас ремонт позволит обеспечить функционирование детсада № 6 еще в течение двух-трех лет Фото: Правительство Хабаровского края

- С 2016 года здесь бьются с проектом нового детского сада. Он не проходит госэкспертизу, поскольку есть федеральные требования по таким учреждениям - необходимо подключение к сетям водоснабжения. Но здесь в принципе - что школа, что амбулатория, что детский сад обеспечиваются водой из скважин. Поэтому мы обратились в федеральные ведомства, чтобы при согласовании подобных проектов учитывались географические, исторические, климатические факторы, - сообщил Михаил Дегтярев.

Заведующая детским садом Елена Просолова уточнила, что проводимый сейчас ремонт позволит обеспечить функционирование детсада №6 еще в течение двух-трех лет. Заявка на постройку нового садика уже направлена в правительство края.

Заведующий детским садом Елена Просолова уточнила, что проводимый сейчас ремонт позволит обеспечить функционирование детсада № 6 еще в течение двух-трех лет Фото: Правительство Хабаровского края

Больница в Арке тоже оставляет желать лучшего - это старые деревянные бараки. Ежегодно жителей села осматривают специалисты ЦРБ: хирург, гинеколог, психиатр, оториноларинголог.

- Как бы далеко от краевого центра не жили люди, мы обязаны обеспечить им достойный уровень медицинской помощи, что сейчас и делаем в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, - подчеркнул Дегтярев.

Проект новой амбулатории на завершающей стадии. Его предварительная стоимость 149,1 миллиона рублей, из которых 142,8 миллиона рублей - средства федерального бюджета.

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