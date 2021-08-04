В Хабаровске за торговлю просрочкой оштрафуют продавцов стихийного рынка
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске представители администрации устроили рейд по стихийным рынкам. Торговцы без разрешительных документов то и дело оккупируют одни и те же точки в городе. Продают все: от выращенных на даче продуктов до просрочки из магазинов, сообщили в мэрии.
- Были составлены два протокола. Эти люди привлекаются к ответственности не в первый раз, поэтому им придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, - отметила главный специалист управления торговли, питания и бытового обслуживания Юлия Апульцина.
По ее словам, были проверены все стихийные рынки города в разных его частях. Самые живучие среди них - рынок на Амурском бульваре вблизи центрального рынка, на Ленинградской (у ТЦ «Макси Молл»), у дома №70 на улице Ленина и на Ульяновской, 189.
Такие торговые точки популярны у некоторых горожан. Они рассчитывают купить у продавцов-одиночек товары собственного производства и сэкономить. Однако нет никаких гарантий, что покупка не отнимет здоровье. Никто не проверяет ее качество.
- Мы призываем не поддерживать рублем недобросовестных продавцов. Продукция, которую реализуют в таких местах, может быть опасной для здоровья, - отметила Юлия Апульцина.
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