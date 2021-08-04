На достройку квартир обманутых дольщиков «Диалога» в Хабаровске выделят 1,5 миллиарда Фото: Правительство Хабаровского края

Обманутые дольщики компании «Диалог» в Хабаровске получат свои квартиры. Врио губернатора края Михаил Дегтярев договорился о выделении полутора миллиардов из федерального бюджета для завершения строительства высоток на улице Салтыкова-Щедрина и Кавказской, сообщили в правительстве региона.

902 человека ждут свои квартиры с 2016 и 2017 года. Несколько минувших месяцев специалисты министерства строительства Хабаровского края помогали конкурсному управляющему обанкротившегося застройщика. Требовалось собрать пакет документов, на основании которых Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства смог выделить финансирование.

На сегодняшний день смета работ рассчитана на 1,781 миллиарда рублей. Недостающие средства будут добавлены из краевого бюджета.

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