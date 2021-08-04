В двух селах Хабаровского края отменили карантин Фото: Правительство Хабаровского края

Эпидемиологическая обстановка существенно улучшилась в двух селах Хабаровского края. Там было принято решение отменить карантин, сообщили в правительстве региона.

- На заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции стало известно об отмене карантина на территории села Вострецово в Охотском районе и поселка Де-Кастри Ульчского района, - рассказали в пресс-службе аппарата управления.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что за минувшую неделю увеличилось число пациентов с коронавирусом в возрасте от 50 лет и старше, но в количественном отношении сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 у жителей от 30 до 49 лет.

За сутки инфекция была выявлена у 309 человек. Четверо скончались.

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