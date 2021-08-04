Конкурс для дачников стартовал в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские садоводы и огородники могут посоревноваться друг с другом. В городе стартовал этап конкурса, победитель которого представит свои дачные достижения в финале краевых состязаний, сообщили в мэрии.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие товарищества, общественные объединения - любительские клубы, а также дачники, ведущие свое хозяйство в индивидуальном порядке. Жюри выберет победителей в пяти номинациях: «Лучший садоводческий (огороднический) участок», «Лучшая семья садоводов (огородников)», «Лучшее садоводческое (огородническое) некоммерческое товарищество», «Лучший клуб садоводов и огородников в городе Хабаровске», «За активное участие и личный вклад в развитие садоводческого (огороднического) движения».

КОНКРЕТНО

Для участия в конкурсе необходима характеристика участника с описанием достигнутых результатов, фотографии, публикации в средствах массовой информации, рекомендательные письма, методические разработки в области садоводства.

Конкурсные документы принимаются до 20 августа в комитетах по управлению районами, а также в отделе пищевой промышленности и продовольственных ресурсов по адресу: Уссурийский бульвар, 6, каб.101, в Хабаровском межрайонном союзе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по адресу: ул. Фрунзе, 117. Контактные телефоны: 40-88-80, 40-88-81.

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