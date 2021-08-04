«В мою приемную поступило больше тысячи обращений от жителей Хабаровского края» - Иван Пиляев

Как экономист Иван Пиляев предлагает принять ряд мер по препятствованию вывода капиталов за рубеж. Фото: Максим МОЛОТОВ

Сегодня, 4 августа, в Хабаровск прибыл депутат Государственной Думы от Хабаровского края Иван Пиляев. Он известен тем, что стал единственным представителем от нашего региона в высшем законодательном органе страны, кто получил свой мандат буквально под занавес полномочий парламента седьмого созыва. Иван Сергеевич ответил на вопросы «КП»-Хабаровск».

Конечно, в первую очередь интересовало, чем депутат занимается в Госдуме?

- Я член комитета по финансовому рынку. Мы занимаемся, в основном, глобальными в масштабах страны вопросами. Но и частные проблемы тоже приходится решать - за последний год в мою приемную поступило больше тысячи обращений от жителей как моего родного Хабаровского края, так и от вообще россиян. Вплоть до просьбы помочь привлечь бывшего мужа к уплате алиментов. Помогли. За все два года в Госдуме я принял участие в подготовке 17 законопроектов. Многие из них касаются нашего региона непосредственно. Например, мы готовили предложения по внесению изменений в закон о северных льготах. Это была инициатива общественного совета в Комсомольске-на-Амуре. Нужно было этот закон менять. Потому что принимался он в начале 90-х годов, когда все предприятия, особенно северных территорий, принадлежали государству. Северные надбавки, все льготы, грубо говоря, финансировались из кармана государства. Потом экономика перешла на коммерческие рельсы, предприятия стали частными, и теперь от работодателя стало зависеть - платить «северные» или нет. Нетрудно догадаться, что большинство решило не платить. Естественно, это несправедливо. Поправки мы подготовили, они получили положительную оценку на рассмотрении в комитете по проблемам Севера и Дальнего Востока. И сейчас с учетом рекомендаций комитета законопроект дорабатывается совместно с Правительством Российской Федерации. То есть проект вышел на финишную прямую. Он вошел в фазу практического воплощения, - рассказал Иван Пиляев.

По словам депутата, очень много здравых идей тормозится на этапе их реализации исполнительной властью. Оружие депутата - слово, а механизмы воплощения, то есть деньги - у исполнителей. Поэтому предложения народных избранников, здравые по сути, часто оказываются попросту забытыми. Так, Иван Пиляев предлагал проработать вопрос о возмещении разными странами долгов Советского Союза нынешней России. Ведь десятки миллиардов долларов зависли. Также депутат предлагал пересмотреть результаты пенсионной реформы, которая вызвала только озлобление общества. Не оставляет Иван Сергеевич и свою идею реформировать систему ЖКХ коренным образом. А именно - законодательно закрепить право пользователя не платить за услуги ЖКХ, если они выполнены ненадлежащим образом. У него, оказывается, проработан механизм, как это сделать, не ущемляя прав ни жильцов, ни поставщиков услуг. И, возможно, этот план, подробности которого депутат пока не раскрывает, реализует дума в следующем созыве.

Как экономист Иван Пиляев предлагает принять ряд мер по препятствованию вывода капиталов за рубеж и готов поделиться стратегией обеспечения безопасности состояния счетов граждан в тех учреждениях, где Центробанк вводит предупредительные меры с целью избежать вывода денег на другие счета.

Иван Пиляев - член ЛДПР. Но на вопрос - как ему работается с другими представителями Хабаровского края в Госдуме, он ответил, что отношения только рабочие и только конструктивные.