Погода в Хабаровске 5 августа 2021: возможен дождь Фото: Алексей ФОКИН

5 августа в Хабаровске будет тепло и дождливо: днем до +27 градусов, ночью до +19. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС.

- Кратковременные дожди ожидаются на всей территории края. В центральных районах местами пройдут ливни, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В южных районах днем от +25 до +30 градусов. Ночью от +17 до +22. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 13 метров в секунду.

Со скоростью от 4 до 13 метров в секунду будет дуть восточный и северо-восточный ветер и в центральных районах. Днем ожидается от +20 до +27 градусов. Ночью от +13 до +22.

На севере края днем столбики термометров будут показывать от +13 до +20 градусов. Ночью - от +8 до +16. Ветер восточный, северо-восточный будет дуть со скоростью 3-12 метров в секунду.

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