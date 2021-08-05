Сотрудникам компании в Хабаровском крае задолжали зарплату на 1,4 миллиона
Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
В Хабаровском крае компания «Дальневосточный монолит» задолжала своим сотрудникам крупную денежную сумму. Люди не видели зарплату с мая, сообщили в прокуратуре региона.
- Установлено, что 27 работникам общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный монолит» своевременно не выплачена заработная плата за май-июнь текущего года на общую сумму 1,4 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты вынесли представление виновным в этой ситуации. В отношении них возбуждено административное дело за невыплату зарплат.
- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена, права работников общества восстановлены, - отметили в прокуратуре.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;