Сотрудникам компании в Хабаровском крае задолжали зарплату на 1,4 миллиона Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Хабаровском крае компания «Дальневосточный монолит» задолжала своим сотрудникам крупную денежную сумму. Люди не видели зарплату с мая, сообщили в прокуратуре региона.

- Установлено, что 27 работникам общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный монолит» своевременно не выплачена заработная плата за май-июнь текущего года на общую сумму 1,4 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты вынесли представление виновным в этой ситуации. В отношении них возбуждено административное дело за невыплату зарплат.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена, права работников общества восстановлены, - отметили в прокуратуре.

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