В Хабаровске завершилась регистрация кандидатов в губернаторы. Фото: избирком Хабаровского края

Избирательная комиссия Хабаровского края завершила прием документов от кандидатов в губернаторы Хабаровского края. При этом один из претендентов снял свою кандидатуру. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

- В последний день приема пакета бумаг документы на регистрацию на досрочных выборах губернатора Хабаровского края подали: Бабек Мамедов от партии «Родина», Владимир Чернышов от «Новых людей» и Владимир Парфенов от «Партии пенсионеров». Вопрос о регистрации или отказе в регистрации кандидатов будет решен в течение 10 дней, то есть, не позднее 13 августа. Ранее документы подала Марина Ким, вопрос о ее регистрации будет решен до 7 августа, – сообщили в избиркоме.

Свою кандидатуру снял ранее зарегистрированный кандидат от «Зеленых» Микаел Багдасарян. Таким образом на сегодняшний день есть только один уже зарегистрированный кандидат - действующий врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края и выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва будут проходить на протяжении 17, 18 и 19 сентября.

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