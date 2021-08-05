«Амур – река жизни»: в Хабаровске готовятся к крупному форуму
Фото: Правительство Хабаровского края
Хабаровск готовится к проведению масштабного форума «Амур - река жизни». 31 августа специалисты съедутся, чтобы вместе обсудить главные проблемы, связанные с сохранением Амура и его ресурсов, сообщили в правительстве Хабаровского края.
- Мы живем на берегах Амура - одной из самых больших, уникальных рек в мире. Амур - достояние страны, Хабаровского края, источник жизни для более 100 видов рыб, животных и птиц. Сохранение и поддержание целостности жизнедеятельности на реке, ведение рационального рыболовства - одна из приоритетных задач правительства Хабаровского края. Сегодня мы должны не только думать об использовании ресурсов Амура для обеспечения экономического благополучия региона, наращивания объемов добычи, производства и переработки водных биологических ресурсов, но и заботиться о сохранении экосистемы бассейна реки. Необходимо искать и внедрять новые форматы ведения хозяйственной деятельности для минимизации негативного воздействия человека, - отметил Михаил Дегтярев.
Все площадки форума будут разделены на тематические секции, на которых будет происходить общение на темы экологии, развития рационального рыболовства, разработки новых форматов ведения хозяйственной деятельности и минимизации ее негативного воздействия на природу регионов Дальнего Востока.
В правительстве отметили, что форум пройдет с обязательным соблюдением санитарных норм. Гостям и организаторам необходимо пройти предварительное ПЦР-тестирование. Заполняемость залов не превысит 50% с учетом социальной дистанции.
КОНКРЕТНО
Регистрация на форум открыта на Инвестиционном портале Хабаровского края. По вопросам участия необходимо обращаться по телефону 8 (4212) 47-31-15 или отправив запрос на электронную почту agency@invest-khv.ru.
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