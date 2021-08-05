Спасатели прекратили поиски мужчины с опрокинувшейся лодки в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели из Комсомольска-на Амуре прекратили поиски мужчины, который пропал 31 июля. Обследование акватории и берега не дало результатов, сообщили в ведомстве.

- В течение двух дней специалисты поисково-спасательного отряда проводили поиски мужчины на реке Амур в районе населенного пункта Нижние Халбы. Ими обследовано более 20 километров береговой полосы и акватории. Поиски результатов не дали и были завершены, - пояснили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сейчас на месте исчезновения мужчины работают оперативники.

Напомним, ЧП на Амуре произошло 31 июля. Маломерное судно, на котором находились пять человек, опрокинулось. Четыре человека выбрались на берег самостоятельно. Один мужчина 1988 года рождения, предположительно, утонул.

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